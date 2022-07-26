Son dakika haber! Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kaçırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kaçırıldı

Son dakika haber! Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi kaçırıldı

Son dakika haberine göre Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi kaçırıldı.

 - Güncelleme:

Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi kaçırıldı.

Talata Mafara Bölge Şefi Mansur Zainu, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı Talata Marafa bölgesine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zainu, 30'dan fazla kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Kaduna bölge sakini Abubakar Usman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesinde düzenlediği saldırıda onlarca kişinin kaçırıldığını söyledi.

Hükümet tarafından saldırılara ilişkin açıklamalar yapılmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title