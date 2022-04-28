Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Danmusa bölgesinde askere ateş açtı.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar görülüyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika, Nijerya, Asker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title