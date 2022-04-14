Son dakika haber | Nijer'de sınır karakoluna düzenlenen saldırıda 7 polis öldü

Nijer'in Burkina Faso sınırı yakınlarında düzenlenen saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Petelkole ilçesindeki sınır karakolunun kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı belirtildi.

Olayda 7 polisin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Nijer'de 16 Mart'ta da Tillaberi bölgesindeki polis karakoluna oldukça yakın bir mesafede bir yolcu otobüsü ve kamyona saldırı düzenlenmişti.

Olayda 2'si polis 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırılar düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.