Son dakika haber... Niğde'deli Üretici: "Yaban Domuzlarına Engel Olamazsak İlerleyen Zamanda 6-7 Dönüm Domatesimizin Tamamını Kaybedebiliriz"

Niğdeli üretici Furkan Şahin, yaban domuzlarının sebze bahçelerine girerek ürünlere verdiği zarar nedeniyle yaşadıkları sorunları CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e aktardı. Şahin, "50-60 tane domuzdan bahsediyorlar. Yaban domuzları toprağı karıştırmış, damlamasını kesmiş. Engel olamazsak ilerleyen zamanda domatesimize zarar verecek. 6-7 dönüm domatesimiz var. Tamamını kaybedebiliriz. Domuz bunun hepsine zarar verebilir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı köylerde yaban domuzlarının zarar verdiği tarla ve bahçelerde üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in zarar gören bahçe ve ekili alanlardaki ziyaretine Ulukışla CHP İlçe Başkanı Hüseyin Toker, İl Genel Meclis Üyesi Birol Önder ve CHP Merkez Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan eşlik etti.

"TAMAMINI KAYBEDEBİLİRİZ"

Niğdeli Üretici Furkan Şahin yaban domuzunun bahçelere girmesi nedeniyle yaşadıkları sorunları Gürer'e anlatırken, şunları söyledi:

"Bizim bahçemize de iki gün önce girmiş. Naylonlarımızı yırtmış, özellikle suladıktan sonra geliyorlar. Büyük ihtimalle ayaklarını ıslatmak için. Tabii biz ucuz atlattık. Buranın hepsini talan da edebilirdi. Ama ilerleyen zamanda büyük ihtimalle domatesimize de zarar verecek. Burada komşumuzla birlikte gece bekliyoruz. Sürü halinde dağdan geliyorlar. Köylülerden görenler olmuş. 50-60 tane domuzdan bahsediyorlar. Yaban domuzları toprağı karıştırmış, damlamasını kesmiş. Engel olamazsak ilerleyen zamanda domatesimize zarar verecek. 6-7 dönüm domatesimiz var. Tamamını kaybedebiliriz. Domuz bunun hepsine zarar verebilir. Bizim bildiğimiz kadarıyla solucan arıyorlar, karıştırıyorlar. Özellikle sulanmış tarlalara geliyorlar. Aşağıdaki kiraz bahçesine defalarca girdiler. Önünü çalılarla kapatıp engel olmaya çalıştık."

"DAMLAMA BORULARI BİN 500 LİRAYA ÇIKTI"

Üretici Şahin, Gürer'in "Domatesi yetiştirirken aldığın malzemelerde geçen yıla göre fiyat artışı var mı?" sorusuna "Geçen yıla göre çok fiyat artışı var. Damlama borularımız 250-300 liraydı. Bin liraya kadar aldık. Şimdi bin 500 lira fiyatları. Naylonlar da 18 liradan 40 liraya çıktı. Fide fiyatları geçen yıla göre çok değişmedi. Ama tabii o da yüksek. Biz gidip Mersin'deki üreticiden aldık. Ne kadar uyguna getirebilirsek o kadar kar bizim için" diye cevap verdi.

"ÜRETİCİLERİ CİDDİ ANLAMDA SIKINTIYA SOKUYOR"

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ise "Bölgede çok dile getirilmiyor fakat üreticinin asıl sorunlarından bir tanesi yaban domuzu popülasyonunun artışı. Domates, nohut, mısır, kiraz üreticisi ciddi anlamda domuzdan mustarip. Son zamanlarda da İlçe Tarım Müdürlüğü bununla ilgili bir çalışma yapmıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 'orman gelişsin diye' domuzların bırakıldığı söylendi. Artık ormanlık alandan tarım arazilerine doğru domuzlar yayılmaya başladı. Bütün üreticileri ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Üreticiler, gece burada nöbet tutuyor" dedi.

"DOMUZLARIN SÜREK AVLARIYLA SAYILARI AZALTILMALI"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yetkililere çağrıda bulunarak, "Yetkililer bir an önce tedbir almalı. Bununla ilgili yapılması gereken domuzların sürek avlarıyla sayılarının azaltılmasını sağlamak. Çamardı ve Ulukışla ilçesi başta olmak üzere farklı alanlarda artan yaban domuzları üretimde ciddi sıkıntılar yaratıyor" diye konuştu.