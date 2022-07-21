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Son dakika haber! Niğde'deki operasyonda 111 sikke yakalandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Son dakika haber! Niğde'deki operasyonda 111 sikke yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'deki tarihi eser operasyonunda 111 sikke ele geçirildi.

Niğde'deki tarihi eser operasyonunda 111 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir'den kente tarihi sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin aracını Ağcaşar köyü yakınlarında durdurdu. Aramada 111 sikke bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Nevşehir Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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