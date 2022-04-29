Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Son dakika haber... Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Kemerhisar beldesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, hassas terazi, 153 gram bonzai, 125 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 10 aparat, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör, 276 fişek ve iki bıçak ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel