Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haber... Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Niğde'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan, kenevir ekimi yapan ve satan kişilere yönelik istihbarı çalışmalar sonucu merkeze bağlı Ağcaaşar beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 35 gram esrar, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 35 fişek ele geçirildi.

Öte yandan Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri ile Çiftehan beldesindeki yol kontrolünde iki otomobilde 20 gram metamfetamin ve 183 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Jandarma Niğde Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title