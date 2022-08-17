Son dakika haber! Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı yakalandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 20 Temmuz-15 Ağustos arasında düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte, 560 paket bandrolsüz sigara, 55 gram bonzai, 1 kilo 100 gram esrar, 1090 kök kenevir ve 80 dolu fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel