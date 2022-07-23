Son dakika haber: Niğde'de polis aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Son dakika haber: Niğde'de resmi polis otosunun devrilmesi sonucu yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Niğde'de resmi polis otosunun devrilmesi sonucu yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Y.Ş. idaresindeki 51 A 5943 plakalı resmi polis aracı, Niğde- Kayseri karayolu Gümüşler kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları sürücü Y.Ş. ile H.B. ve E.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Abdullah Özkul - Güncel Kayseri Niğde Güncel Haberler Son Dakika

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