Son dakika haber! New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı - Haberler

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Son dakika haber! New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı

AA - Betül Yürük - Güncel
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Son dakika haber! New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı

Son dakika gündem haberine göre NEW New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

NEW New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği açıklanmadı.

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer ise saldırının internette canlı yayımlanmış olabileceğini ve saldırganın daha önce bir manifesto yayımlayıp yayımlamadığını soruşturduklarını bildirdi.

Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

Irkçı bir saldırı olabileceği gerekçesiyle olaya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldı.

AA / Betül Yürük - Güncel

New York, Saldırı, Buffalo, Güncel, Haberler

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