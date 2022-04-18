Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bazı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Zanlılar, E.Y, Y.E.İ, ve C.D. farklı adreslerde gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Nevşehir, Güncel, Haberler

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