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Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika gündem haberi: Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Avanos Göreme Kavşağı'nda meydana geldi. G.K'nın kullandığı 38 AS 969 plakalı BMV marka otomobil, kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu Roncea Constantin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Roncea Constantin olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Constantin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Asım Çapacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Nevşehir, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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