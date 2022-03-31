Son dakika haber! Nevşehir'de İHH gönüllülerine yangına müdahale eğitimi verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Nevşehir İHH Arama Kurtarma Birimi gönüllülerine eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim programları düzenliyor.

Faaliyet kapsamında, ülke genelindeki çeşitli doğal afet bölgelerinde gönüllü görev üstlenen İHH Arama Kurtarma Birimi mensuplarına yangın güvenliği ve yangına müdahale teknikleri eğitimi verildi.

İHH Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Hüseyin Çakır, olası afetlerde yardım çalışmalarına sundukları katkıyı nitelikli hale getirmek istediklerini belirtti.

Nevşehir İtfaiyesinin tecrübe ve birikimlerinden faydalandıklarını aktaran Çakır, kendilerine bu imkanı sunan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve yetkililere teşekkür etti.