Son dakika haber! Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Son dakika haberi... Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Taşkınpaşa köyünde tarlada hasattan kalan saman balyalarını köye getirmek için araziye giden M.K'nin (20) kullandığı traktör, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. M.K'nin cenazesi otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Faruk Özzengin Nevşehir Güncel Haberler Son Dakika

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