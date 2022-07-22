Nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içti, hastanelik oldu - Haberler

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Nehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içti, hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, temiz olduğunu göstermek için kutsal sayılan Kali Bein nehrinden 1 bardak su içtikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, temiz olduğunu göstermek için kutsal sayılan Kali Bein nehrinden 1 bardak su içtikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein Nehrinden temizliğinin 22. yıldönümünü kutlamak için Sultanpur Lodhi kentini ziyaret etti. Başbakan Mann, yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen tören suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu göstermek için nehirden 1 bardak su içti. Olaydan iki gün sonra 19 Temmuz'da Chandigarh'daki resmi konutunda rahatsızlandığı belirtilen Mann, karın ağrısı şikayetiyle Delhi'deki bir hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.

(İHA)

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