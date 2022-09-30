Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi. Güncel Haberler Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam Ukrayna Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi. - Haberler

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