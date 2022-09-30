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Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.

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Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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