Son dakika haber | Myanmar'da gözaltına alınan eski İngiltere büyükelçisi ile eşi hapis cezasına çarptırıldı

Myanmar'da 25 Ağustos'ta gözaltına alınan İngiltere'nin eski Myanmar Büyükelçisi Vicky Bowman ile eşi Htein Lin'e birer yıl hapis cezası verildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Myanmarlı askeri yetkililer tarafından birer yıl hapis cezasına çarptırılan Bowman ile Myanmarlı sanatçı ve eski siyasi mahkum olan eşi Htein Lin, göçmenlik yasalarını ihlal etmekle suçlandı.

Askeri yetkililer, ikametinin bulunduğu Yangon şehri dışındaki bir adreste kalan Bowman'ı, bu durumu yetkililere haber vermeyerek yasaları çiğnemekle suçladı. Eşi Htein Lin de Bownan'a yardımcı olmakla itham edildi.

Gözaltılar, İngiltere'nin Myanmar'a yaptırım uygulama kararının ardından geldi

Myanmar Sorumlu İş Merkezi (MCRB) adlı kuruluşun yöneticiliğini yapan eski büyükelçi Bowman ile eşi, 25 Ağustos'ta ülkenin en büyük şehri Yangon'da göçmenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Çiftin gözaltına alınması, İngiltere'nin Myanmar'daki askeri yetkililere karşı aldığı yaptırım kararlarının ardından gerçekleşmişti.

Myanmar'da 2002-2006'da İngiltere Büyükelçisi olarak görev yapan Bownan, uzun yıllardır bu ülkede yaşıyor.