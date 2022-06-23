Ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı Muş'un Bulanık ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Muş'un Bulanık ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra geri dönen Abdulbari Çiftçi yönetimindeki 49 AC 747 plakalı ambulans, Bulanık-Ahlat kara yolunun 10. kilometresindeki Güllüova Mahallesi yakınlarında Metin Yılbaşı idaresindeki 49 AAD 180 plakalı saman yüklü traktörle çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsü Çiftçi, sağlık personelleri Adem Yiğit (23) ve Mücahit Şahin (25) ile traktörde bulunan Metin ve Fatih Yılbaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri ambulansta sıkışan yaralıları çıkardı. Bulanık Devlet Hastanesine götürülerek ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Ambulans ve traktör çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. AA / Galip Kılınç - Güncel Güncel Haberler

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