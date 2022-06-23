Ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Galip Kılınç - Güncel
 - Güncelleme:

Muş'un Bulanık ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde ambulans ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra geri dönen Abdulbari Çiftçi yönetimindeki 49 AC 747 plakalı ambulans, Bulanık-Ahlat kara yolunun 10. kilometresindeki Güllüova Mahallesi yakınlarında Metin Yılbaşı idaresindeki 49 AAD 180 plakalı saman yüklü traktörle çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü Çiftçi, sağlık personelleri Adem Yiğit (23) ve Mücahit Şahin (25) ile traktörde bulunan Metin ve Fatih Yılbaşı yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AFAD ekipleri ambulansta sıkışan yaralıları çıkardı. Bulanık Devlet Hastanesine götürülerek ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ambulans ve traktör çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title