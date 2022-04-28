Son dakika haber! Muş'ta 42 tim ve 588 personelle terör operasyonu düzenlendi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde 42 tim ve 588 personelle "Eren Abluka 8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 2022-1" operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının ana barınma alanlarından Malazgirt ilçesine bağlı Kartavin Dağı bölgesinde 27-28 Nisan'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

"Operasyona, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı tim ve unsurlardan oluşan 42 tim ve 588 personel katıldı" denilen açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.