Son dakika haber! Muş'ta 42 tim ve 588 personelle terör operasyonu düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Muş'ta 42 tim ve 588 personelle terör operasyonu düzenlendi

AA - İbrahim Yaldız - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Muş'ta 42 tim ve 588 personelle terör operasyonu düzenlendi

Son dakika gündem haberi... Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde 42 tim ve 588 personelle "Eren Abluka 8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 2022-1" operasyonu başlatıldığını duyurdu.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde 42 tim ve 588 personelle "Eren Abluka 8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 2022-1" operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının ana barınma alanlarından Malazgirt ilçesine bağlı Kartavin Dağı bölgesinde 27-28 Nisan'da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

"Operasyona, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı tim ve unsurlardan oluşan 42 tim ve 588 personel katıldı" denilen açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Muş Valiliği, Malazgirt, Terör, Muş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title