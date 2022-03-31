Son dakika haber! Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberi... Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla ve Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ve Ula ilçeleri ile Aydın'da belirlenen 11 adresi eş zamanlı operasyon düzenledi.
Uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen operasyonda, şüpheliler H.K, A.H, H.K, S.U, Ö.Ç, Y.O, S.K, E.M, Ü.A.Ö, C.T. ve B.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
AA / Durmuş Genç - Güncel