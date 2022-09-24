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Son dakika haber | Ula'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Son dakika habere göre Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Kızılyaka Mahallesi'nde ormanlık alandaki bulgular üzerine gözaltına alınan 17 yaşındaki Mehmet Y'nin jandarmadaki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına almıştı.

Yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel

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