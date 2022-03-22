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Son dakika haber! Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika haber! Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, şüpheli bir kişinin üzerinde satışa hazır şekilde 17,83 gram esrar ile 0,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Marmaris, Muğla, Güncel, Haberler

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