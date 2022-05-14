Son dakika haber: Muğla'daki fuhuş şebekesine operasyonda 5 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Muğla'daki fuhuş şebekesine operasyonda 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Muğla'daki fuhuş şebekesine operasyonda 5 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'da, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, "Çok para kazanacaksınız" diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları tespit edildi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarının çekildiği ve ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı da belirlendi.

ŞİFRELİ İLETİŞİM

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından, 11 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 10 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title