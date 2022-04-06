Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Sebiha Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.Ş'nin (40) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title