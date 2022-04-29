Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika haber! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Muğla'nın Marmaris ilçesinde valizinde ve üstünde 4 kilo 250 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde valizinde ve üstünde 4 kilo 250 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Çetibeli yol kontrol noktasında yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yolculardan O.K'nin üzerinde ve valizinde 4 kilo 250 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan O.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Marmaris, Esrar, Muğla, Güncel, Haberler

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