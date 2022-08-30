Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Torba Mahallesi'nde E.Ö'nün adresine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 7 antika av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, piyade tüfeği, havalı tüfek, 102 şişe çeşitli marka bandrollü ve bandrolsüz alkollü içecek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

?

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.