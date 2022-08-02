Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberler: Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı. Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı. Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda S.C.A, V.Ç. ve Ö.T. gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Volkan Yıldız Emniyet Müdürlüğü Narkotik Muğla Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.