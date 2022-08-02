Son dakika haber: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberler: Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı.
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Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlı tutuklandı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda S.C.A, V.Ç. ve Ö.T. gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Volkan Yıldız - Güncel