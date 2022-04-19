Son dakika haber! Muğla'da tarihi eser kaçakçılarına operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika habere göre Muğla'da çeşitli dönemlere ait tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'da çeşitli dönemlere ait tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli dönemlere ait 57 sikke, 3 ok ucu, 6 bilezik, 3 yüzük, 4 dedektör, 15 bakır çubuk, 140 tarihi eser niteliği taşıyan değerli taş, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 34 fişek ele geçirildi.
Operasyonda V.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.
AA / Durmuş Genç - Güncel