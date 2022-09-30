Son dakika haber... Muğla'da sahte otel siteleri dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haber... Muğla'da sahte otel siteleri dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Muğla'da sahte otel siteleri dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerde sahte otel internet siteleri dolandırıcılığı yapıldığı tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarından 42 aranma kaydı olan şüpheli A.B, Datça Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında yapılan takiple Manisa'da yakalandı. Muğla'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Ali Ballı Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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