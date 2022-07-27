Son dakika haber | Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Volkan E. (37) idaresindeki 34 FFF 516 plakalı otomobil, Datça- Marmaris kara yolu Güllük mevkisinde, Muzaffer Bulut'un (23) kullandığı 48 ACB 283 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Bulut, sağlık ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Bulut müdahalelere rağmen kurtarılamadı.??????????????

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Muzaffer Bulut Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title