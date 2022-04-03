Son dakika haber | Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

A.M. yönetimindeki 48 AGM 536 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şirin Ceylan'a çarptı.

Ceylan, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralı kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Otomobil, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title