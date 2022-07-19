Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Son dakika haberi: KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bağlı 6 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve 50 orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bağlı 6 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve 50 orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, -
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel