Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (2) Son dakika haberi: KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bağlı 6 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve 50 orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bağlı 6 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve 50 orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Cavit AKGÜN / MUĞLA, - Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel Muğla su Güncel Haberler Son Dakika

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