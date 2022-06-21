Son dakika haber... Muğla'da orman yangını (1) Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dalaman'ın Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel Dalaman Güncel Haberler Son Dakika

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