Son dakika haber! Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Süleyman Sazboğaz (54) idaresindeki 07 PY 619 plakalı, arı kovanı yüklü kamyon, Fethiye Antalya kara yolu Dont mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Süleyman Kılınç (66), Ünal Karapınar (58), Kenan Demirayak (61) ile Mevlüt Şimşek'in (57) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz (29) ve Adnan Zeybek (63) yaralandı. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Çevreye savrulan arı kovanları, bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandıktan sonra kara yolu ulaşıma açıldı. Öte yandan, Mevlüt Şimşek ile Süleyman Kılınç'ın Burdur'un Altınyayla ilçesinde eski belediye başkanlığı görevinde bulundukları, Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın ise birçok esere sahip bilim insanı olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Seydikemer Muğla Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.