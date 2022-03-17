Son dakika haber! Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Menteşe ve Ula ilçelerinde "fuhuş, fuhşa aracılık, zorlama, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, suça konu dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan D.O, R.İ, İ.Y. ve H.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.