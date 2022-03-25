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Son dakika haber! Muğla'da ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haber! Muğla'da ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haber: Muğla'nın Menteşe ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Doğanköy Mahallesi Kadirler Sokak'taki bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerce söndürülen yangın sonrası evde hareketsiz bulunan Özgül Özdemir'in (49) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdemir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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