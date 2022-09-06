Son dakika haber: Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Tayfun Çilenger'in (29) kullandığı 48 AGR 069 plakalı otomobil, Tuzabat Mahallesi Yatağan-Milas istikametinde tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çilenger'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çilenger'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Volkan Yıldız Yatağan Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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