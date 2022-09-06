Son dakika haber: Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Güncel Haberler
Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tayfun Çilenger'in (29) kullandığı 48 AGR 069 plakalı otomobil, Tuzabat Mahallesi Yatağan-Milas istikametinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çilenger'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çilenger'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel