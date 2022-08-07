Son dakika haber... Muğla'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Recep Argun'un kullandığı P-035-DZ plakalı otomobil, Alatepe Mahallesi'nde dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Argun ile otomobilde bulunan Çağatay Keçeli yaşamını yitirdi, B.K. ve Y.U. ise yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Güncel AA / Volkan Yıldız İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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