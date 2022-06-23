Son dakika haber: Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanık ikinci kez hakim karşısında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ö.O, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktul Sahra Gizem Aksu'nun ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık, mahkemede, ilk duruşmada verdiği ifadesini tekrarladı.

Avukatlar Hayal Özenç ve Okşan Palabıyıkoğlu'nun sanığın nikahlı eşinin İzmir'den maktulün cep telefonuna dövülmüş haldeki fotoğrafını çekerek gönderdiğini ve 'Bunu bana yapan sana neler yapmaz' diye mesaj attığını emanette olan telefondaki bu imajların alınmasını talep edince tutuklu sanık Ö.O, şu ifadeyi kullandı:

"Ben eşime Sahra ile birlikte olduğumu söyledim ancak İzmir'deki eşim Sahra'ya kötü kelimeler söyleyince kendisini tekme tokat dövdüm. Kesinlikle resmi nikahlı eşimi para için dövmedim. Belirttiğim olayda bir düğün için gittiğimi temmuzda olmuştur. Doğrular ortaya çıksın. Gerekirse cezamı ömür boyu çekmeye razıyım. Oradakiler yalan söylüyor."

Duruşmada bazı tanık ifadelerine başvurulurken, olay yerinde yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporları mahkemeye ibraz edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmada dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Fethiye Adliye binası çıkışında açıklamalarda bulunan Sahra Gizem Aksu'nun annesi Hatun K, dinlenen tanığın doğru söylemediğini ileri sürerek, "Kadınlar artık hiç ölmesin, kanları yerde kalmasın." diyerek gözyaşı döktü.

Aksu'nun kızı Melis K. ise "Sanığın resmi nikahlı eşi anneme kendisinin yüzünün fotoğrafını çekip, 'bana bunu yapan adam sana neler yapar' diye attığı detayı çıktı. Kadın yüzündeki ve vücudundaki yediği darp izlerini annemle paylaşmış. Seni de öldürür demiş." diye konuştu.

Olay

İlçede 16 Kasım 2021'de Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu (46), sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ertesi gün Aksu'ya çarpan kişinin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.O olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan Ö.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Ö.O, 7 Haziran'da tutuklu bulunduğu Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olayın gerçekleştiği Karaçulha Mahallesi'ne getirilmiş burada sanığa olay yerinde keşif yaptırılmıştı.