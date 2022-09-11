Muğla haberi | Seydikemer'de trafik kazası: 7 yaralı Güncel Haberler Muğla gündem haberi | Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Aziz A.'nın kullandığı 07 APS 40 plakalı otomobil, Fethiye Antalya karayolu Karabel mevkiinde Hasan Ö. idaresindeki 66 DR 788 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan Aziz A.' yönetimindeki otomobil Yusuf G.'nin kullandığı 48 H 4915 plakalı otomobile de çarptı. Kazada sürücüler ile Fikriye Y., Ali Y., Emine A. ve Cihangir Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralılar Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Aziz A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (Murat Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Seydikemer Fethiye Muğla Aziz 3. Sayfa Güncel Haberler

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