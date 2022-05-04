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Son dakika haber... MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)

Son dakika haberler... BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar, Milli, Şehit, Güncel, Haberler

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