Son dakika haberleri: MSB: 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel