Son dakika haberleri: MSB: 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel