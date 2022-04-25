Son dakika haberleri: MSB: 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberleri: MSB: 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: MSB: 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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