MSB: '(Musul Başkonsolosluğu'na saldırı) Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır'

Milli Savunma Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" açıklamasını yaptı.

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırı düzenlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sert bir şekilde kınanarak, sorumlulardan hesap sorulacağı vurgulandı. Açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve

sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için işbirliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz" denildi. - ANKARA