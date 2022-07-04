Son dakika haber | MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Suriye PKK Güncel Haberler Son Dakika

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