Son dakika haber | MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi. - Haberler

Son dakika haber | MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.
AA - Mümin Altaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.
AA / Mümin Altaş - Güncel