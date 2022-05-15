Son dakika haber | MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi. - Haberler

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Son dakika haber | MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika haber | MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.

Son dakika haber: MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ateş destek vasıtalarıyla 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 95'e yükseldiğini bildirdi.

AA / Mümin Altaş - Güncel

PKK, Güncel, Haberler

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