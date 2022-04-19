MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üteğmen şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonunda el yapımı patlayıcı (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber: ANKARA,