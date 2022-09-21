Muğla haberleri! MSB, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopterle destek veriyor Güncel Haberler Edinilen Muğla gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 1 İHA ve çeşitli araçlarla destek sağlanmaya devam edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına, 1 İHA, 10 helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda havadan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı. Güncel Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü İhlas Haber Ajansı Marmaris Muğla Güncel Haberler

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