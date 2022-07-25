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Son dakika haber... MSB: 2'si sözde üst düzey yönetici, 15 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... MSB: 2'si sözde üst düzey yönetici, 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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