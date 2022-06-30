Son dakika haber! MSB: 16'sı FETÖ, 11'i PKK, 2'si DEAŞ üyesi 31 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber! MSB: 16'sı FETÖ, 11'i PKK, 2'si DEAŞ üyesi 31 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! MSB: 16'sı FETÖ, 11'i PKK, 2'si DEAŞ üyesi 31 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son 10 günde yasa dışı yollarla hudutlardan geçmeye çalışan 16'sı FETÖ, 11'i PKK ve 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 31 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son 10 günde yasa dışı yollarla hudutlardan geçmeye çalışan 16'sı FETÖ, 11'i PKK ve 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 31 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son 10 günde; Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 11'inin PKK ve 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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