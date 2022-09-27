Son dakika haber! Mozambik'te terörden temizlenen bölgelerde 130 bin kişi evine döndü Güncel Haberler Son dakika haberler... Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenen bölgelerde 130 bin kişinin evine döndüğü bildirildi. Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenen bölgelerde 130 bin kişinin evine döndüğü bildirildi. Mozambik'te terörle mücadeleye destek veren Ruanda Görev Gücü Komutanı Tümgeneral Eugene Nkubito, basına yaptığı açıklamada, Mozambik'teki operasyonun başarılı şekilde ilerlediği bilgisini paylaştı. Nkubito, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna örgütünden temizlenen bölgelerde 130 bin kişinin evine döndüğünü açıkladı. Palma ve Mocimboa da Praia bölgelerinde yürütülen operasyonların Mozambik ordusu ile koordineli şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Nkubito, insanların normal yaşamlarına dönmeye başladıklarını kaydetti. Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu. Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı. SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Mozambik Güncel Haberler Son Dakika

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